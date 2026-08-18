Süleymancılar cemaatinin eski lideri ve Ulaştırma eski Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi.

Karar kapsamında Denizolgun’un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak.

Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği, yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak.

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

Arif Ahmet Denizolgun, Süleymancılar olarak bilinen cemaatin önde gelen isimlerinden, mimar ve siyasetçiydi. 11 Mayıs 1956'da İstanbul'da doğan Denizolgun, cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunuydu. TBMM kayıtlarına göre Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu ve daha sonra mimar ve müteahhit olarak çalıştı.

Siyasi hayatına Refah Partisi çatısı altında başlayan Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde 20. Dönem Antalya Milletvekili seçildi. Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yapan Denizolgun, 4 Ağustos 1998-11 Ocak 1999 tarihleri arasında Mesut Yılmaz başbakanlığındaki 55. Hükümet'te Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

Denizolgun, 2000 yılında Kemal Kacar'ın ölümünün ardından Süleymancılar cemaatinin önde gelen ismi oldu. Bu görevi 2016'daki ölümüne kadar sürdürdü.

8 Eylül 2016'da İstanbul'da hayatını kaybeden Denizolgun'un ölüm nedeni kaynaklarda beyin kanaması olarak yer aldı. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Denizolgun'un ardından cemaatin liderliği Alihan Kuriş'e geçti.