Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları sırada yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildiği öğrenildi. Şüphelilerin, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris’in Bozburun bölgesinde yakalandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında aranan ve tutuklu Süleymacıların lideri Alihan Kuriş’in kardeşi olduğu belirtilen Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz’ın yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduklarının tespit edildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelilerin bulunduğu yerin belirlendiği, elde edilen bilgilerin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği aktarıldı.

ARAÇ AKP'Lİ ESKİ BAKANIN ÇIKTI

Şüphelilerin Muğla’ya götürülmesinde kullanılan 34 SL 313 plakalı aracın, AKP'li eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde 34 SL 313 plakalı aracın 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkisindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, aracın sürücüsünün ise Mehmet Özmen olduğu tespit edildi.

200 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik yapılan aramalarda, tek bir adreste kaynağı belirsiz olduğu belirtilen 200 kilogram külçe altın bulunduğu öğrenildi.

Ele geçirilen altının toplam değerinin 1,34 milyar TL olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında söz konusu altınlara ilişkin incelemelerin de sürdüğü aktarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına ve ele geçirilen varlıklara ilişkin işlemlerin devam ettiği bildirildi.