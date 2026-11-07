Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, X hesabından yaptığı açıklamayla YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Siyaseti koltuk ve kişisel çıkar hesabıyla yapmadığını belirten Yüceer, parti içinde yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

İstifa kararını açıklayan Yüceer, “Bugün itibarıyla üyesi olduğum YENİ Parti’den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı” ifadelerini kullandı.

İL KONGRESİNDEKİ TARTIŞMALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Hasta olduğu dönemde gerçekleştirilen il kongresinde yaşananlara dikkat çeken Yüceer, gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını kabul edilebilir bulmadığını belirtti. Kurultay delegesi listesine alınmamasına da tepki gösteren Yüceer, şöyle konuştu:

“Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir. Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır.”

Parti içindeki anlayışla yollarını ayırdığını belirten Yüceer, “Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum” dedi.

“ÖNCELİĞİM SİYASİ HESAPLAŞMALAR DEĞİL”

Önceliğinin Tekirdağ’a hizmet etmek olduğunu vurgulayan Yüceer, kentteki sorunlara ve devam eden projelere odaklanacağını ifade etti.

Yüceer, “Benim her sabah uyandığımda düşündüğüm şey Tekirdağ’ın hangi sorununu çözeceğimiz, hangi yatırımını tamamlayacağımız, hangi projemizi hayata geçireceğimiz. 11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Altyapı bekliyor, yol bekliyor, su bekliyor, sosyal destek bekliyor. Tekirdağ’ın kaybedecek bir günü bile yok” ifadelerini kullandı.

Siyasi tartışmalar yerine belediye çalışmalarına ağırlık vereceğini belirten Yüceer, “Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ’a hizmettir, Tekirdağ’ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir. Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum” diye konuştu.

“TEKİRDAĞ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Görevini sürdürerek Tekirdağ’a hizmet etmeye devam edeceğini belirten Yüceer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ’ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ’a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Ve bütün gücümle Tekirdağ’ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim.”