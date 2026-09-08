Emekli Amiral Türker Ertürk, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. “Basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen Ertürk’ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ NEDENİYLE YARGILANIYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından açılan davanın ilk duruşması Bakırköy 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ertürk hakkında, 2023 seçimleri öncesinde evinden uzaktan bağlantıyla katıldığı programda yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Ertürk, programda “Artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek” ifadelerini kullanarak herkesin aklını başına devşirmesi gerektiğini söylemiş, Yüksek Seçim Kurulu’nun hukuka ve vicdana uygun karar vermesi gerektiğini belirtmişti.

“SÖZLERİM SİYASİ DEĞERLENDİRME KAPSAMINDA”

Soruşturma kapsamında 17 Ağustos’ta gözaltına alınan Ertürk, savcılık ifadesinde söz konusu konuşmaların kendisine ait olduğunu kabul etti. Ancak görüntülerin bağlamından koparılarak sosyal medyada paylaşıldığını savunan Ertürk, sözlerinin suç teşkil etmediğini belirtti. Ertürk, iktidarın bir an önce değişmesi halinde ülkenin acı çekmeyeceğini düşündüğü için bu ifadeleri kullandığını söyleyerek, “Benim cümlelerim siyasi değerlendirme kapsamında düşünülmelidir” dedi. Ertürk ayrıca, iktidarın demokratik yollarla değişmemesi halinde Türk halkının da cezalandırılmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulabileceğini ifade etti.

SAVCILIK “TEMADİ EDEN SUÇ” DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

İddianamede, Ertürk’ün yayında iktidarın değişeceğini söylediği, YSK’nın kararlarını hukuk ve vicdan çerçevesinde vermesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Ertürk’ün ayrıca, demokratik yollarla iktidar değişiminin gerçekleşmemesi halinde Türk halkının cezalandırılmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulabileceğini öne sürdüğü belirtildi. Yayındaki sunucunun “Elbette bedelini biliyorlardır. Değil mi efendim?” sorusuna Ertürk’ün onaylayıcı şekilde karşılık verdiği de iddianamede yer aldı. Savcılık, söz konusu görüntülerin yaklaşık 3 yıl sonra dahi sosyal medya ve görsel basında dolaşımda olmasını “temadi eden suç” kapsamında değerlendirerek Ertürk’ün “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Bakırköy 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmanın ardından mahkeme, Ertürk’ün tutukluluk halinin devamına hükmetti. 1957 yılında Trabzon’da doğan Ertürk, Deniz Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1979’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde subay olarak göreve başladı. Uzun yıllar donanmada görev yapan Ertürk, üç harp gemisinin komutanlığını üstlendi. 2006’da tuğamiralliğe terfi eden Ertürk, 2006-2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı, 2008-2010 yılları arasında ise Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüttü. 9 Ağustos 2010’da istifa eden Ertürk, daha sonra siyasi faaliyetlerde bulundu; CHP’ye iki farklı dönemde katıldı ve 2014’te partisinden istifa edip 2019’da yeniden CHP’ye katıldı.