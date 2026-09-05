Mahkeme, CHP adayının kazandığı Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü yeniden yapılmasına karar vermişti. Ancak seçim öncesinde 3 CHP'li belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Öte yandan AKP, CHP’den istifa eden dört belediye meclis üyesini bünyesine kattı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, X hesabından yaptığı açıklamada, YENİ Parti grubuyla birlikte, “gözaltındaki meclis üyelerinin oy kullanabilmelerini teminen” seçime katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimi, salt çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 8 Eylül’e ertelendi.

SİNEM DEDETAŞ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Temmuz’da “rüşvet”, “irtikap” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, 31 Temmuz’da tutuklanmıştı. Dedetaş, 1 Ağustos’ta “geçici tedbir” kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.

Üsküdar Belediye Meclisi, 5 Ağustos’ta başkanvekili seçimi için toplanmıştı. Dört tur süren seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, 22 oy alarak başkanvekili seçilmişti. Ancak AKP’li meclis üyeleri seçime itiraz etmişti.

İtiraz üzerine İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi, başkanvekili seçimine ilişkin kararın yürütmesini durdurmuştu. Bu karara yapılan itiraz da reddedilmişti.

İstanbul Valiliği ise Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü yeniden yapılacağını duyurmuştu.