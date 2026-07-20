CHP’deki “mutlak butlan” davasında yeni bir aşamaya geçildi. İstinaf mahkemesinin daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel yönetiminin görevini iptal eden “mutlak butlan” kararına ilişkin Yargıtay incelemesinin eylül ayına bırakıldığı bildirildi. CHP Genel Merkezi’ndeki yönetim sürecini doğrudan etkileyen dosyada nihai kararın eylül sonrasında verilmesi bekleniyor.

'ARTIK GÖZLER 1 EYLÜL SONRASINDA...'

Ankara'daki son gelişmeleri Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak, Senem Toluay Ilgaz'ın hazırlayıp sunduğu 'Öncesi Sonrası' programında anlattı:

"Bugün bir karar çıkması beklenmiyor. Uzun soluklu bir süreç aslında... Adli tatil sonrasına kalacak demek yanlış olmaz aslında. Karar UYAP üzerinden Yargıtay'a bildirildi.

Daha doğrusu karar değil, dosya istinaftan Yargıtay'a UYAP üzerinden gönderildi. Özgür Özel'in kurmayları 'biz adli tatilden önce çok olası görmüyoruz' demişti. Araya hafta sonu girdi. Bugün itibariyle de adli tatil başladı. Uzun bir süreç... Önce savcı incelemesi var, ardından tetkik hakiminin inceleme süreci var. Aylar süren bir şeyden bahsediyoruz. Artık gözler 1 Eylül sonrası... Yani adli tatilin biteceği zaman. Adli tatil sonrası da bir gelişme beklenmiyor."