YENİ Parti’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve görev dağılımı kamuoyuyla paylaşıldı. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anadolu Kulübü'nde toplanan parti yönetiminde, kritik görevleri üstlenecek isimler netlik kazandı.
Parti yönetiminin şekillendiği MYK’da görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Görev dağılımı şöyle gerçekleşti:
- Genel Sekreter: Yunus Emre
- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün
- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan
- Yurt dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer
- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman
- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre