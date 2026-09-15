Yenilik Partisi’nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YENİ Parti’ye isim değişikliği için verdiği süre doldu. YENİ Parti yönetimi ise bu aşamada isim değişikliğine gitmeme ve sürecin nihai mercii olan Anayasa Mahkemesi’nin kararını bekleme kararı aldı.

AYM’NİN KARARI BEKLENECEK

Edinilen bilgilere göre YENİ Parti kurmayları, iki parti arasında isim benzerliği bulunmadığını savunuyor. Parti yönetimi, “YENİ Parti” adının Siyasi Partiler Kanunu’nun “Kullanılmayacak parti adları” başlıklı 96’ncı maddesinde düzenlenen “iltibas” kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtiyor. Kurmaylar ayrıca iki partinin kullandığı kısaltmaların da aynı olmadığına dikkat çekiyor.

Bu gerekçeler doğrultusunda YENİ Parti, Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin kararını bekleyecek.

BAŞSAVCILIK AYM’YE BAŞVURACAK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Eylül’de dolacak sürenin tamamlanmasının ardından, YENİ Parti’den söz konusu aykırılığın giderilmesini istemek amacıyla 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 104’üncü maddesi uyarınca ihtar verilmesini Anayasa Mahkemesi’nden talep edecek.

Anayasa Mahkemesi ise 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 53’üncü maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında YENİ Parti’ye savunmasını sunması için süre tanıyacak.

İHTAR GELİRSE İSİM DEĞİŞECEK

Yüksek Mahkeme, YENİ Parti’nin savunmasını aldıktan sonra yaptığı değerlendirmede bir aykırılık tespit ederse, söz konusu aykırılığın giderilmesi için parti hakkında ihtar kararı verebilecek.

Anayasa Mahkemesi’nin ihtar kararı vermesi halinde YENİ Parti’nin ismini değiştirmesi gerekecek. Parti kurmayları, şu aşamada AYM’nin ihtar kararı vereceğini düşünmediklerini ancak böyle bir karar çıkması durumunda isim değişikliğine gideceklerini ifade ediyor.

KURULTAY TAKVİMİ BELİRLEYİCİ OLACAK

YENİ Parti kurmayları, Anayasa Mahkemesi’nin kararının kasım ayında yapılması beklenen 1’inci Kurultay’dan önce çıkması halinde, Kurucular Kurulu kararıyla parti isminin değiştirilebileceğini belirtiyor.

Kararın 1’inci Kurultay’ın ardından verilmesi durumunda ise isim değişikliği için olağanüstü kurultay seçeneğinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.