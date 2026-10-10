İçişleri Bakanlığı Yahşihan Belediye Başkan vekili Aydın Demirdirek’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. “RÜŞVET, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA, SUÇ ÖRGÜTÜNE YARDIM ETME” Açıklamada, “Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın DEMİRDİREK, Hakkında “Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç Örgütüne Yardım Etme” suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.10.2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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