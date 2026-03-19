Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“18 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 118 şüpheli yakalandı.”





Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve MASAK koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca 18 il merkezli operasyonlar düzenlendi.



Bolu, Aydın, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Niğde, Ankara, İzmir, Trabzon, Düzce, Bursa, Afyonkarahisar, Muğla ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda hesaplarında 5 milyar 300 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 118 şüpheli yakalandı.



Yakalanan şüphelilerden 67'si tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.



Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.



Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.