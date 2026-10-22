İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, CİMER'e yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı. İhbarda, bir suç şebekesinin kadınları para karşılığında yumurta satışı yapmaları amacıyla yurt dışına gönderdiği öne sürüldü.

ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLİYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve diğer delillerin incelenmesiyle Türk vatandaşı kadınların maddi kazanç karşılığında yumurta bağışı adı altında satış yapmak üzere yurt dışına yönlendirildiği iddia edildi.

41 KADININ 811 KEZ YUMURTA SATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, örgütün lideri olduğu öne sürülen kadının eşi, durumdan şüphelenerek CİMER'e başvuruda bulundu. İhbarın ardından başlatılan incelemelerde, 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt lideri olduğu iddia edilen bir kişi, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE SERBEST BIRAKILDI

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden biri, sağlık sorunları nedeniyle emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu süreçte bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, 36 kişi hakkında adli kontrol uygulanması istendi.

8 ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 36 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama çalışmaları sürdürülen 8 şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.