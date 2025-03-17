İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusu tamamlanan 31 kişi hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

FLASH TV'NİN SAHİBİ DE SEVK EDİLENLER ARASINDA

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen kişiler arasında "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un da bulunuyor.

21 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

21 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Erhan Kork'un 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5.1-c maddesine muhalefet' suçlarından tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında değeri toplamda 6 milyar 900 milyon lira olan Flash TV, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete el konulmuş, 59 şüpheli tespit edilmiş ve eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.