İstanbul’da, elebaşılığını yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu 27 si farklı kurumlarda aktif kamu görevlisi, 50 şüpheli hakkında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne 20.07.2026 tarihinde gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, yeni nesil silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen bir soruşturmada, örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve karşılıklı menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmalarda, örgüt yöneticilerinin ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç/aranma kaydı/ yakalama kaydı/kırmızı bülten/ araç şerhi/ gümrük geçişi gibi sorgulamalarla bilgi aldıklarının tespit edildiği anlaşılmakla; Örgüt hiyerarşisi içinde hareket eden ve suç örgütleri ile menfaat ilişkisi içerisinde bulundukları değerlendirilen 27 si farklı kurumlarda aktif kamu görevlisi, 50 şüpheli hakkında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne 20.07.2026 tarihinde gözaltı, (İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri illerinde belirlenen adreslerinde), arama ve elkoyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"