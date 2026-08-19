Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olan ve geçtiğimiz hafta istifa edip YENİ Parti'ye katılan Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

‘DEMOKRASİYİ HAZMEDEMEYENLER’

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen bıçaklı saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güngen hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

‘HİÇBİR SİYASİ PARTİYİ HEDEF ALMADIK’

YENİ Parti Gaziantep İl Başkanlığı tarafından iddialar üzerine yapılan açıklamada, "Açıklamamız bağlamından koparıldı, hiçbir siyasi partiyi hedef almadık" ifadelerine yer verildi.