Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “çıkar amaçlı suç örgütü” ve “rüşvet” soruşturması kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ANKARA’YA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ Manisa Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için Ankara’ya götürülmüştü. Özalper’in evinde de gözaltı kararı doğrultusunda arama yapılmıştı. SORUŞTURMANIN DAYANAĞI Soruşturmanın, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ifadelerin yanı sıra MASAK raporları ve HTS kayıtlarına dayandırıldığı belirtildi. 3 İSİM TUTUKLANMIŞTI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen dosya kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Özalper hakkındaki işlemlerin de aynı dosya kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.

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