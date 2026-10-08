YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon vurgununa ilişkin YENİ Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ümit Özlale, fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a Hedef Portföy’de gerçekleştirildiğini öne sürdüğü 170 milyon liralık işlemi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a ise babası Hasan Özdemir adına gerçekleştirildiğini öne sürdüğü 830 milyon liralık işlemi sordu.

Özlale, kamu görevi yürüten isimlerin kişisel yatırımlarına ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, Bolat ve Göktaş’a çağrıda bulundu.

“AÇIKLAMANIZI BEKLİYORUZ”

Özlale, “Elbette bir bakanın yatırım yapması suçlama konusu olamaz. Ancak kamu görevi nedeniyle kişisel kazanç iddiaları cevapsız bırakılamaz.Dün Sayın Ticaret Bakanı Ömer Bolat detaylı açıklama yaptı. Sayın Bolat, Hedef Portföy'de MKK numarası 292... olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Hemen açıklamanızı bekliyoruz. Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir MKK numarası 235... ile 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdi mi? Eğer Sayın Erdoğan pazartesine kadar sıralı liste paylaşılmazsa yine belgeli bir şekilde çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Partili üyeleri sizlerle paylaşacağız” dedi.

Özlale, şunları söyledi:

10 gün önce bütün detaylarıyla herhangi bir kamu kaynağına başvurmadan gerçek mağdurları tespit edip.

Haksız kazanç sağlayanlardan o paranın alınarak gerçek mağdurlara dağıtılmasını içeren bir kanun teklifi hazırladım.

Dün mecliste Sayın Cevdet Yılmaz'a bu haksız kazançlarla ilgili AK Partili bazı siyasetçilerin ve bürokratların da olabileceğini anlatıp üç tane soru sorduk. Bunlardan bir tanesi.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının özel kaleminin bu kapalı fonlarda bir parasının olup olmadığıydı. Sayın Cevdet Yılmaz bütün içtenlikle buna cevap verdi ve dedi ki, evet.

Benim özel kalem müdürümün bu kapalı fonlarda parası vardı. Hatta arkadaşlarıyla beraber bu fona para koydular.

Ki bu da aslında bir suç ve burada kamu bürokratı olmasına rağmen.

Kamu bürokrasisinde en önemli pozisyonlardan bir tanesini teşkil etmesine rağmen, kendi özel kaleminin bu kapalı fonlarda parası olduğunu kabul etti.

Kendisine biz iki soru daha sormuştuk. Şu anda kabinede, mevcut kabinede olan bir bakanın.

170 milyonluk bir işlem yapıp bu fondan çıkış yaptığını sorduk. İkinci de bir bakanın babasının.

470 milyonluk fonu 830 milyona çıkartıp tekrardan bu fondan çıkış yapıp yapmadığını sorduk.

Sayın Cevdet Yılmaz da bize elimizde somut bir delil varsa bunları açıklamamız gerektiğini söyledi.

Bizler bu saate kadar kendilerinden bir açıklama bekledik. Herhangi bir şekilde açıklama olmadığı için de şimdi size ben değerli basın mensuplarına bu açıklamayı yapıyorum.

Elbette bir bakanın yatırım yapması tek başına suçlama konusu olamaz. Ancak ayrıcalıklı işlem.

Ve kamu görevi nedeniyle edinilen bilginin kişisel kazanç için kullanıldığı iddiaları da cevapsız bırakılamaz.

Binlerce tasarruf sahibi parasının akıbetini beklerken, kamu görevi yürütenlerin kendi işlemleri konusunda da Şeffaf olması gerekir.

Dün Sayın Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, Hedef Yatırım Portföyü bünyesinde yatırımları hakkında Detaylı bir açıklama yaptı. O yüzden birazdan kendisine soracağımız soruda da kendisinden aynı detayda bir açıklama bekliyoruz.

Sayın Bolat, hedef portföyde MKK işlem nosu 292 .... olan.

170 milyon liralık işlem size ait.

Tekrardan söylüyorum, yeni parti olarak elimizde belgesi olmayan Hiçbir şeyi açıklamıyoruz. Belgenin numarasını size söylüyorum. Hedef portföyde MKK nosu 29289013 olan.

170 milyon liralık işlem size ait.

Bu konuda biz kamuoyunu şiddetle Ve hemen açıklandırmanızı bekliyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş.

Babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı?

Bu işlemlerden birinin MKK numarası 235 42 284 mü? Tekrardan söylüyorum.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE.

Ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Birçok işlem tespit ettik, hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belgeni olsun veriyorum size.

235 ..... Babanız Hasan Özdemir ya da kendi adı, kendisi adına başkası.

Bu fonlarda toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdim. Dün.

Sayın Cevdet Yılmaz'a meclise sorduğumuz soruları bugün isim vererek ve elimizdeki belgelerle beraber siz basın mensuplarıyla Ve Sayın Cumhurbaşkanıyla paylaşmak istiyoruz. Değerli basın mensupları, bu sürecin başını hatırlayalım.

Eğer yeni partinin ısrarlı takibi olmasa, Bu fon vurgununu aydınlatma çabası olmasa, bugün kimse Fatma Betül Sayan Kaya'yı konuşmuyor olacaktı.

Sayın Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'yı konuşmuyor olacaktı. Diğer isimler de belki gizleniyor olacaktı.

Bu vurgunu yapanların sıralı tam listesi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın tam masasının üzerinde duruyor. Bizim.

Şu anda bugün sizlerle paylaştığımız iki tane isim dışında bu vurgunda payı olanların tam sıralı listesi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın masasının önünde duruyor.

Ama kendisi kamuoyunda bir beklenti oluşmasına rağmen bunu Bizlerle paylaşmıyor, gizliyor ve maalesef yakınlarını koruyor.

Bizler Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Hafta başına kadar bu fon vurgununun AK Parti ayağıyla ilgili gereğini yapmasını talep ediyoruz.

Eğer hafta başına kadar Pazartesine kadar Sayın Erdoğan bizle tam sıralı bir listeyi paylaşmazsa eğer, pazartesi gününden itibaren yine yeniden.