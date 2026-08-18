YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep ili Şahinbey ilçesi, İbn-i Sina mahallesinde bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Meriç’e serzenişte bulunan şahıs, cebinden çıkardığı bıçakla saldırıda bulundu.
AMELİYATA ALINDI
Meriç’in basın danışmanı, Meriç'in bağırsak bölgesinden yaralandığını, ameliyata alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.
ADALET BAKANLIĞI AÇIKLADI
Adalet Bakanlığı saldırganın eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğunu doğruladı ve Meriç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu aktardı.
VALİ ÇEBER’DEN AÇIKLAMA
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz" dedi.
'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'e dönük saldırıyı kınıyoruz, sürecin takipçisi olacağız" dedi.