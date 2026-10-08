İstanbul Maltepe'de Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı bir binanın ilk üç katı çöktü. Binada mahsur kalanların tahliye ve kurtarma çalışmaları sürerken, enkazdan 2 yaralı çıkarıldı. İstanbul Valisi Davut Gül şu anda enkaz altında 7 kişi olduğunu açıkladı.

KAÇAK 3 KAT EKLENMİŞ!

39 yaşındaki çöken binaya ilişkin korkunç gerçek ortaya çıktı. Maltepe Belediye başkanı Esin Köymen açıklamasında "Binaya 3 kat ilave edilmiş normalde binanın projesi 4 katlı yapılmış şekilde ve zamanla yıpranma payı da var" dedi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın saat 05.40 sıralarında yaşandığı aktarıldı. Binada mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken, ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

SÖZCÜ TV OLAY YERİNDE: ÇÖKMEYEN 3 KAT KAÇAK

Sözcü Muhabiri Nedim Bayhan olay yerinden gelişmeleri şu ifadelerle aktardı. "İstanbul Valiliği çökmenin 05.40'ta gerçekleştiğini açıklamıştı şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı. Şu ana kadar işitsel şekilde 4 kişiyle iletişim kurulmuş durumda. Bina arkaya doğru yatmış vaziyette. Ekipler girebildiği her noktadan kanallar açarak enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve İstanbul Valisi Davut Gül de olay yerinde. 1999 depreminden önce yapılan bir bina bu. Şuanda binanın ilk yapımında projesinde inşa edilen katlar çökmüş durumda ve kaçak yapılan 3 kat çökmeyen kısımda görünüyor. Ekranda izlediğiniz 3 kat şu anda kaçak durumda.

VALİ GÜL: '4 KİŞİYLE TEMAS SAĞLANDI'

İstanbul Valisi Davut Gül, çöken binanın önünde yaptığı açıklamada, şu bilgileri aktardı:

"1987 yılında yapılmış, zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkân, 6 katta da daire olarak kullanılıyor; toplam 12 daire var. Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33 kişi.

Dairelerden zemin artı iki kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. Fakat bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz olabiliyor, bazen de dairede yaşayıp dışarıda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor.

Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5 kişisi kurtuldu, çıkarıldı. 7 kişinin de 4 tanesiyle temas sağlandı, şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzeri işler hem adli olarak hem idari olarak takip edilecek."