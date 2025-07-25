Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Yenifakılı- Kozaklı kara yolu üzerindeki Merdanali köyü yakınlarında meydana geldi. Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Musa Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği, araçta bulunan 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AKP'DEN BAŞSAĞLIĞI
Kazanın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan AKP Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, şu ifadeleri kullandı:
“Başımız sağolsun. Yenifakılı Belediye Başkanımız Musa Sarıaslan’ın geçirdiği trafik kazası sonucu vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Başkanımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, MHP camiasına ve Yenifakılılı hemşehrilerime başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şâd, mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah.”