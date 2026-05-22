Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultayına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz başvurusu reddedildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karar sonrası YSK ve Yargıtay’a başvuracaklarını açıklamıştı.
CHP’nin YSK Temsilcisi Hamidi Yakupoğlu tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan resmi başvurunun ardından YSK saat 11.00’de toplandı.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
Kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda, CHP’nin “mutlak butlan” kararına yönelik itirazı reddedildi.