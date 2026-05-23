YSK'ya, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talebiyle başvuru yapıldı. Edinilen bilgiye göre bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu. Başvuruda, kurultayın iptal edilmesi nedeniyle 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nin de iptal edilmesi talep edildi. BAŞVURU REDDEDİLDİ Başvurunun ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün toplandı. YSK, bir CHP üyesinin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nin iptal edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.