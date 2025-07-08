Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.

Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirmesi üzerine bir önceki mahkeme 8 Temmuz (bugün) tarihine ertelenmişti.

MİT SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMADI

Davada Özdağ şehit MİT mensuplarını ifşa ettiği suçlamasını reddederken, MİT'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmadığını vurguladı. Özdağ, Savcının kendisi hakkında TBMM'ye gönderdiği fezlekede şehit MİT mensuplarının adlarını açıkça yazdığına dikkat çekti.

SAVCI BERAATI YÖNÜNDE MÜTALAA VERDİ

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre savcı, MİT davasında da suçun yasal unsurları oluşmadığından Özdağ'ın beraatı yönünde mütalaa verirken, MİT mensuplarının isimlerini ilk açıklayan kişi veya kişilerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

ÖZDAĞ'DAN MÜTALAA'YA YANIT

Prof. Özdağ, Savcının mütalaası üzerine ilk kez Anayasa'nın yasalar önünde tüm yurttaşlar eşittir maddesinin uygulandığını gördüğünü söyleyip, "Bunu önemli ve değerli buluyorum." dedi.

BERAAT KARARI

Mahkeme, oybirliğiyle Prof. Özdağ'ın beraatına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı. Özdağ'ın, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK'nin 53/1-2 maddeleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.