Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi.
Cumartesi günü “Aziz İhsan Aktaş” dosyası kapsamında “yolsuzluk” iddiasıyla gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile birlikte yürütülen diğer 2 soruşturmada 13 kişi gözaltına alınmıştı.
4 günlük azami gözaltı süresi tamamlandı ve CHP’li Belediye Başkanları ile birlikte gözaltındaki isimler sağlık kontrolüne götürüldü. 13 kişi adliyeye sevk edildi.
İFADELERİ ALINANA KADAR NEZARETTE BEKLETİLECEKLER
2 belediye başkanıyla birlikte 13 kişi savcılık ifadeleri alınana dek İstanbul Adalet Sarayı’nın nezaretinde bekletilecek.
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