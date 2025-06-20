AKP milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu ve büyük tartışmalara yol açan, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere AKP’li Mustafa Varank başkanlığında dün toplandı.
Teklif, zeytinliklerin enerji ve madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeriyor.
OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Dün saat 10.00’da başlayan komisyon toplantısı halen devam ederken, muhalefetin itirazlarına rağmen "zeytinlik maddesi" komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi.