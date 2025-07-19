Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), zeytinlik alanlarla ilgili uzun süredir kamuoyunda tartışmalara yol açan düzenlemeyi yasalaştırdı. AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen yasa, zeytinliklerin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik madencilik faaliyetlerine açılmasına olanak tanıyor. 199 red oyuna karşı 255 oyla kabul edilen yasa, “Süper İzin Yasası” olarak anılıyor

ZEYTİN AĞAÇLARI TAŞINABİLECEK

AKP’nin önergesiyle kabul edilen düzenleme kapsamında, maden sahalarıyla çakışan zeytinliklerin taşınmasına izin verilecek. Ancak taşınan veya yok edilen zeytin ağaçlarının en az iki katı kadar yeni zeytin ağacının başka alanlara dikilmesi zorunlu tutuldu. Yeni zeytinliklerin kurulmasında kamuya ait taşınmazlar kullanılabilecek. Çevre Bakanlığı ya da ilgili kamu iktisadi teşebbüsleri bu alanları, talep eden eski maliklere düşük bedelle (rayiç değerin %1’i) 20 yıllığına kiralayabilecek.

ENERJİ BAKANLIĞI'NIN İZNİ GEREKECEK

Yasanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, zeytinlik alanlarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın izniyle madencilik yapılabilmesine olanak tanıyan hüküm oldu. Buna göre, madencilik faaliyetinin başka bir alanda yapılamaması ve kamu yararı gözetilmesi durumunda, zeytinlik alanlar geçici olarak maden sahasına dönüştürülebilecek. Bu alanlara geçici tesisler de kurulabilecek.

Her yıl bu alanlarda madencilik yapan firmalardan ilave işletme ruhsat bedeli alınacak. Bu bedel, alanın rehabilitasyonu için kullanılacak.

Düzenleme yalnızca madencilik faaliyetlerini değil, yenilenebilir enerji yatırımlarını da kapsıyor. Elektrik üretim lisansı olan projeler için, 2030 yılı sonuna kadar “acele kamulaştırma” kararı verilebilecek. Bu projelere ilişkin izin, kira ve irtifak işlemlerinde uygulanan %85’lik indirim süresi de 5 yıl daha uzatıldı.