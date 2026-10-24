Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gedik beldesindeki özel maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. 3 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay kapsamında gözaltına alınan işveren Mehmet Salih Demir, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ercüment Yalçın ile maden mühendisi Yusuf Çavdar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince “bilinçli taksirle öldürme ve yaralama” suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan, firari durumda olduğu belirtilen işletme müdürü Mustafa Kapanşahin hakkında yakalama kararı verildi.