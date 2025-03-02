İstanbul Başsavcılığı tarafından hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köksal ayrıca yaşanan olayın ardından görevinden istifa etmişti.

NE OLMUŞTU?

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan'ın başlaması nedeniyle çalışanlarına gönderdiği e-posta mesajında, "Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" demişti.

Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise şöyle yanıt vermişti:

"Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."