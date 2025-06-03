Sözcü Gazetesi yazarı ve ünlü astrolog Öner Döşer, son günlerde art arda yaşanan Güneş patlamaları, jeomanyetik fırtınalar ve koronal kütle atımlarının Dünya'nın manyetik alanını ciddi şekilde etkilediğini vurguladı. Bu kozmik etkilerin yalnızca yer sarsıntılarıyla sınırlı olmadığını belirten Döşer, aynı zamanda günlük yaşam, ruh hali, uluslararası diplomasi ve ekonomik dalgalanmalar üzerinde de etkili olabileceğinin altını çizdi.

KRİTİK TARİHLER: 4-9-11 HAZİRAN

4 Haziran’da Ay’ın, Satürn ve Neptün kavuşumunu tetikleyeceğini ifade eden Döşer, bu açıların potansiyel olarak jeofiziksel hareketliliği artırabileceğini söyledi.

9 Haziran ise Mars-Uranüs ve Venüs-Plüton arasındaki sert açıların etkisiyle öne çıkıyor. Bu tarihin özellikle önemli olduğunu vurgulayan Döşer, “9 Haziran’da Ay, Akrep burcunda olacak. Dikkat edilmesi gereken husus, geçmişte gerçekleşen büyük depremlerin Ay Akrep burcundayken yaşanmış olmasıdır. 9 Haziran'ın etkilerini belki 10 veya 11 Haziran tarihlerinde göreceğiz” dedi.

Özellikle 9 Haziran’a dikkat çekerek bu tarihin kaydedilmesi gerektiğini birkaç kez tekrarlayan Döşer, etkilerinin 2 gün sonra görülebileceğini belirtti.

DOLUNAY VE GÜNEŞ MERKEZ GEZEGEN AÇILARINA DİKKAT

Ünlü astrolog Öner Döşer ayrıca, 11 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşecek dolunayın da önemli etkiler barındırabileceğini belirtti.

15 Haziran’da ise, Güneş merkezli Mars-Jüpiter dik açısının devreye girmesiyle birlikte yine dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Ancak bu dolunayın, Mayıs ayında yaşanan dolunay kadar güçlü etkiler yaratmayacağını vurgulayan Döşer, yine de Ege ve Akdeniz bölgelerindeki sismik risklerin sürdüğünü belirtti.

9-16 HAZİRAN ARASI JEOFİZİK RİSK ARTABİLİR

Geçmiş yıllara ait astrolojik analizlerle desteklediği örnekleri paylaşan Öner Döşer, özellikle 28–29 Mayıs tarihlerinde zirve yapan astrolojik etkilerin ardından yaşanan depremlere dikkat çekti.

Bu gözleme dayanarak, Haziran ayı özelinde 9–16 Haziran tarihleri arasında artan bir dikkat gerektirdiğini ifade etti.

TEKNİK ARIZA RİSKLERİ: 11-15,18-19, 24-27 HAZİRAN

Döşer, Güneş patlamalarının yalnızca depremlerle sınırlı etkiler yaratmadığını, aynı zamanda hava ulaşımında yaşanabilecek teknik arızalar, uçak kazaları gibi risklerle de bağlantılı olabileceğini belirtti.

Bu bağlamda, 11–15 Haziran, 18–19 Haziran ve 24–27 Haziran tarih aralıklarının da dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

"AMAÇ KORKUTMAK DEĞİL, FARKINDALIK YARATMAK"

Öner Döşer, geçmişten gelen astrolojik veri analizlerinin belirli bir doğruluk oranına sahip olduğunu ifade ederek, bu tür uyarıların amacının asla korku yaratmak değil, farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Jeofiziksel risklerin yalnızca astrolojik göstergelerle değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Döşer, yer bilimcilerin görüş ve verilerinin esas alınması gerektiğini de hatırlattı.

Döşer, olası afet durumları öncesinde ve sonrasında alınması gereken temel tedbirleri de hatırlatarak; cep telefonlarının şarjda tutulması, acil durum çantalarının hazırda bekletilmesi ve her koşulda sakinliğin korunması gerektiğini vurguladı.