Bölücü terör örgütü PKK, silah bırakmadan üç gün önce yapacağını yaptı ve 12 askerimizin şehit olmasına neden oldu. Eğer, niyetleri devlete yardımcı olmak olsaydı, o mağarada 28 Mayıs 2022’de şehit edilen, Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un cesedinin yerini bildirir, içeride zehirli maddeler olduğuna ilişkin ihbarı da yapardı. Yaklaşık üç yıldır PKK’dan temizlendiği bilinen mağarada, arama yapılırken mağaranın ikinci bir katı olduğu da yıllar sonra ortaya çıkarıldı. İşte, ne olduysa o katta oldu. Demir kapı bombayla imha edildi. Asker içeriye girdi. Giren bir daha çıkamadı. Sonuçta olay yerinde ve hastaneye kaldırıldıktan sonra 12 kahramanımız şehit oldu.

Olay kamuoyuna duyurulduğunda, askerlerimizin “metan gazına maruz kalması” sonucu şehit oldukları açıklandı. Bu açıklamanın hemen ardından konuştuğum Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü’nde görevli maden mühendisi, “Hayır, metan gazından zehirlenme açıklaması gerçeği yansıtmıyor” dedi. İkinci gün, metan gazının yanı sıra, karbonmonoksitten askerlerimizin şehit olduğu açıklandı.

BÖYLE OLMAMALIYDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, askerlerimizin şehit olmaları, “İstisnai, öngörülemez ve olağandışı bir durum” olarak belirtildi. Doğru bir planlama yapılmış olsa böyle bir tehlike öngörülürdü. Kriz durumunda doğru kararlarla sevk ve idare edilebilse kaybımız bu kadar çok olmayabilirdi. Akla şu geliyor: “Terörsüz Türkiye” açılımına güzel bir haberle destek olma telaş ve acelesiyle mi bu yanlışlıklar yapıldı?

MSB, olayı tüm yönleriyle soruşturuyor. Ancak, bu soruşturmalar, 12 şehidimizi geri getirmeyecek. 2022’de şehit düşen üsteğmenimizin de naaşına ulaşılamadı. Denetim altında olduğu bilinen mağaranın daha önce tam anlamıyla temizlenmediği, ikinci katının varlığını da şehit düşen kahramanlarımız ortaya çıkardı.

EN HAİN EYLEMİ

Gerektiğinde devletin birimlerinden destek alınabilir. Askerimizin elinde her türlü araç-gereç olmasına rağmen mağara içindeki şehitlerimizi, gaza maruz kalanları çıkarmak için Zonguldak’tan maden işçileri, AFAD elemanları getirilmesi saatler aldı. Şehitlerimizin ağzından burnundan kan gelmesi de ilginç bir durumdu. Acaba askerimize bu hain tuzağı kuran PKK’lılar, silahı bırakmadan önce aranan şehidimizin yerini bildiremez miydi? Mağaranın ikinci katındaki tuzağı, açılamayan demir kapının arkasında neler olduğunu söyleyemez miydi? Şehidimizin naaşına ulaşılamadığı gibi 12 kahramanımızı da şehit verdik. O yüzden, 12 şehidimizin verilmesi, PKK’nın en hain eylemlerinden birisi olarak yerini aldı.

ÇÖMEZ’DEN SORULAR

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Dr. Turhan Çömez, araştıran, soruşturan ve konuları TBMM’ye soru önergeleriyle taşıyan bir milletvekili. 12 askerimizin şehit edilmesiyle ilgili olarak, dün bu köşede yayımlanan yazımı soru önergesine aynen yansıtıp TBMM Başkanlığı’na sundu. Önergede yer alan her soru cevaplandırılmadıkça soru işaretleri kalkmayacak. İşte Turhan Çömez’in sorularından bazıları:

1-Pençe Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde mağara arama, temizleme faaliyeti sırasında PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşı tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Aradan 3 yıl geçtikten sonra arama faaliyeti hangi bilgi üzerine yapıldı?

2- Mağara aramasına önce eğitimli köpekler gönderildiği açıklandı. İçeride zehirli gaz olduğu bilgisi doğruysa köpekler oradan nasıl canlı olarak geri dönebildi?

İKİNCİ KAT BULUNDU

3- İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin 8 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, “Söz konusu mağaranın iki yıldır TSK kontrolünde olduğu” belirtildi. Ancak MSB’nin açıklamasında, arama yapılırken mağarada ikinci bir katın olduğu saptandı. İki yıldır kontrol altında tutulduğu ifade edilen mağarada son aramada yeni bir katın bulunmuş olması ciddi bir ihmal değil mi?

4-Bakanlık açıklamasında ilk gün metan gazına maruz kalınması sonucu şehitler verildiği belirtildi. Basındaki eleştirilerin üzerine ikinci gün ise askerlerimizin metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit olduklarını açıkladı. Karbonmonoksit varlığı, ortamda bir yangına ve buna neden olabilecek bir patlamaya işaret etmektedir. Bu durumda mağarada bir patlama yaşanmış mıdır? Şehit olan askerlerimizin bazılarında yanıkların olduğu iddiaları doğru mudur?

KİMYASAL TUZAKLAMA SONUCU MU?

5-Mağaraya giren askerlerimizin boğazlarında yanmaların olduğu, gazdan etkilenenlerin yaralı halde dışarıya çıkarıldıklarında ağızlarından ve burunlarından kan geldiği ifade edilmektedir. Metan gazı zehirlenmesinde bu tür belirtilerin olması beklenmez, oksijen eksikliğine bağlı sersemlik, bayılma ve ani ölüm olur. Ayrıca metan gazı renksiz ve kokusuzdur. Bu durumda askerlerimizin şehadetlerine sebep olan şeyin metan gazı olmadığı anlaşılmaktadır. İlk açıklamada metan gazı, ikinci açıklamada ek olarak karbon monoksit gerekçe gösterilmişti. Yapacağınız sonraki açıklamalarda askerlerimizin şehadetine neden olan başka bir gaz ihtimali de var mıdır?

6- Vahim olay, metan gazından kaynaklanan bir zehirlenme olmayıp bir kimyasal tuzaklama neticesinde meydana gelmiş olma ihtimali var mıdır? Askerlerimizin kısa sürede şehit olmaları, dışarıya çıkartılanların ağızlarından ve burunlarından kan gelmesi, kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin özel kıyafet ve gaz maskelerine rağmen içeride çok az süre kalabilmeleri, boğaz yanması ve toksik belirtilerle dışarıya çıkmaları içeride bir kimyasal maddenin varlığına, işaret etmektedir. Bu konuda yorumunuz nedir?

DENEYİMSİZLİK SONUCU MU?

6-Saha çalışmalarına ve arama faaliyetlerine katılan askeri personelin deneyim yetersizliği yoksa, böyle bir vahim olay neden öngörülemedi?

7-Arama faaliyetleri için neden AFAD’a ve Zonguldak’tan getirilen madencilere ihtiyaç duyuldu? AFAD ve madenciler mağaraya maskeleri ve özel kıyafetleri ile girmelerine rağmen içeride en fazla 10 dakika kalabildikleri bilgisi doğru mudur? Bu gazın ne olduğunun tespiti için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

8-Şehit olan askerlerimizin tamamına otopsi yapılmış mıdır? Bunlardan herhangi birine ölüm sebebi olarak metan gazı, toksik madde ile zehirlenme, şarapnel veya göçük altında kalma, akciğer ödemi veya iç kanama şeklinde rapor edilmiş midir?

Dr. Turhan Çömez’in, kamuoyundan yükselen sorulara cevap gelecek mi? Bekleyelim, görelim.