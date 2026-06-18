2026 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin, Almanya, Brezilya, Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin ardından son olarak İngiltere sahaya çıktı. L Grubu'nda Hırvatistan ile karşılaşan İngiltere, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

İngilizlerin galibiyet gollerini 12 (P) ve 42'de Harry Kane, 47'de Jude Bellingham ve 85'te Marcus Rashford attı. Hırvatistan'ın sayıları ise 36'da Martin Baturina ve 45+5'te Petar Musa'dan geldi.

LİVAKOVİC PENALTIYI KURTARDI AMA OLMADI

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezon önce İspanyol ekibi Girona'ya ardından ara transferde ülkesi Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb'e kiraladığı kaleci Dominik Livakovic ise büyük talihsizlik yaşadı. 10'uncu dakikada İngiltere'nin kazandığı penaltıda Kane topun başına geçti. Livakovic ise Kane'in penaltısını durdurmayı başardı ancak VAR'dan döndü... Livakovic'in atış sırasında ayaklarının çizgide olmadığı gerekçesiyle vuruş tekrarlandı, Kane bu kez hata yapmadı.

Turnuvaya 3 puanla başlayan İngiltere, bir sonraki maçını 23 Haziran Salı günü TSİ 23.00'te Gana ile oynayacak. Açılışı mağlubiyetle yapan Hırvatistan ise 24 Haziran Çarşamba gecesi TSİ 02.00'de Panama ile karşılaşacak.