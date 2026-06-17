2002, 2018 ve 2022'den sonra 4. kez turnuvaya katılım sağlamayı başaran Senegal ile 1998 ve 2018 yıllarının şampiyonu ve son finalist Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu açılış karşılaşmasında ABD'nin New Jersey kentinde yer alan MetLife Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçı Fransa, Kylian Mbappe (2) ve Bradley Barcola'nın golleriyle 3-1. kazandı.

Gecenin kahramanlarından Kylian Mbappe 99. milli maçında 58. golünü kaydetti. Real Madrid'in yıldızı, Giroud'u geride bırakarak Fransa Milli Takımı tarihinin en golcüsü oldu. Mbappe, Dünya Kupası’ndaki gol sayısında, 12 golü bulunan Brezilyalı efsane Pele ve Arjantinli Lionel Messi'yi geride bıraktı. Aktif olarak kupada yer alan Lionel Messi 26 maçta 13 gol, Kylian Mbappe ise 15 maçta 14 gol kaydetti.

Maçtan dakikalar:

11. dakikada ön alan baskısında topu kazanan Sarr ceza sahasına kadar girdi ve şutunu çekti fakat Upamecano son anda araya girdi ve şutun kaleye gitmesini engelledi.

28. dakikada sol kanattan savunma arkasına sarkan Jackson ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ancak direğe çarpan top Maignan'ın ayağına çarptı ve top kornere çıktı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci devresi etkili başladı. 48. dakikada Kounde'nin uzun pasında topla buluşan Doue önünü boşaltıp ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat top direğin hemen yanından auta çıktı.

61. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mbappe, Diouf'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ilk başta korneri gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem, kararını aut atışı olarak değiştirdi. Bir anlığına kararı penaltı olarak yorumlayan Fransız oyuncuların sevinci ise kısa sürdü.

GOL 66. dakikada Fransa golü buldu. Sağ kanattan verkaç ile başlayan atakta Olise, ceza alanına yerden derin ve etkili bir pas yolladı. Altıpas önünde topla buluşan Kylian Mbappe, döner dönmez yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

68. dakikada Gueye'nin uzun pasına hareketlenen Nicolas Jackson, ceza alanı sağ iç çaprazından sert bir şutla ağları buldu. Ancak gol ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı.

GOL 82. dakikada fark 2'ye çıktı. Orta saha çemberi üzerinden Rabiot'nun yolladığı derin pasa hareketlenen Barcola, savunma arkasına sarkarak karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Mendy'nin üzerinden aşırtma bir vuruş yaparak ağları buldu: 2-0. Bradley Barcola, böylece yedek kulübesinden oyuna girip, sadece iki dakika sonra ilk Dünya Kupası golünü attı.

GOL 90+5. dakikada Senegal farkı 1'e düşürdü. Sağ çaprazdan çalımlara ceza alanına giren İbrahim Mbaye, dar açıdan çok sert bir şutla fileleri havalandırdı: 2-1.

GOL 90+6. dakikada Fransa bir kez daha farkı 2'ye çıkarttı. Hızlı gelişen atakta ceza yayının sağ ön çaprazında uzak mesafeden şutunu yollayan Kylian Mbappe, muhteşem bir gol kaydetti: 3-1.