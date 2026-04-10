T.C. İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, sanayi siciline kayıtlı işletmelerin yasal yükümlülüklerine dikkat çekti.

"SANAYİ SİCİL İŞLEMLERİ"

Açıklamada, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi gereğince, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyet bilgilerini içeren “Yıllık İşletme Cetveli”ni her yılın ilk dört ayında beyan etmelerinin zorunlu olduğu belirtildi. Buna göre işletmeler, 1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden “Sanayi Sicil İşlemleri” uygulamasını kullanarak bildirimlerini elektronik ortamda gerçekleştirecek.

PTT ARACILIĞIYLA ALINMIŞ OLMALI

Yetkililer, yıllık işletme cetvelinin sisteme girilebilmesi için işletmelerin PTT aracılığıyla alınmış aktif bir UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) kaydına sahip olmalarının gerektiğini de hatırlattı.

15 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI VAR

Söz konusu yükümlülüğü süresi içerisinde yerine getirmeyen işletmeleri ise ciddi bir yaptırım bekliyor. 6948 sayılı Kanun’un 9. maddesi uyarınca, 2026 yılı için yıllık işletme cetvelini zamanında vermeyen işletmelere 15 bin 29 TL idari para cezası uygulanacak.

EKSİKSİZ ŞEKİLDE YAPMALARI GEREKİYOR

İl Müdürlüğü, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi için işletmelerin işlemlerini son günlere bırakmadan tamamlamaları gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda sanayi sicil belgesine sahip tüm işletmelerin belirtilen süre içerisinde bildirimlerini eksiksiz şekilde yapmaları önem taşıyor.