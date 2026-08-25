Eğer son günlerde üzerinizde tarifsiz bir yorgunluk varsa, uykularınız kaçıyor ya da kâbuslarla uyanıyorsanız yalnız değilsiniz. Ünlü ay uzmanları, 28 Ağustos’ta gökyüzünde gerçekleşecek devasa kozmik kırılmanın vücudumuzu nasıl abluka altına aldığını açıkladı.

2026 yılının en yoğun ve enerjik olarak en ağır dönemlerinden birine girmiş bulunuyoruz.

"Moonsisters" kurucularından ünlü ay uzmanı Jetteke van Lexmond, gökyüzündeki elektromanyetik dalgaların ve güneş aktivitelerinin zirve noktaya ulaştığını belirterek tüm insanlığın adeta "yüksek alarm durumunda" olduğunu duyurdu.

VÜCUDUNUZ "UPGRADE" OLUYOR: İŞTE O BELİRTİLER

Enerjinin bu kadar hızlı yükselmesi, insan bedeninde doğrudan fiziksel ve zihinsel sarsıntılara yol açıyor. Uzmanlara göre, vücudunuz eski kalıplarda ve durağanlıkta çalışmaya alışkın olduğu için, bu yeni yüksek frekans karşısında bir nevi "silkelenme" yaşıyor. Eğer son günlerde şu şikayetleri yaşıyorsanız, sebebi bu kozmik dönüşüm olabilir:

Aşırı tükenmişlik ve kronik yorgunlukUyku bozuklukları ve sık sık kâbus görme

Şiddetli baş ağrıları ve kulak çınlaması

Nedensiz korkular, kaygı (anksiyete) artışı ve kalp çarpıntısı

Kas, eklem ve sinir ağrıları ile sindirim sistemi bozuklukları

Uzmanlar, bu dönemin bir savaş değil, hücre bazında bir yenilenme dönemi olduğunu vurgulayarak bedene zaman tanınması ve dinlenilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

BALIK BURCUNDA AY TUTULMASI: BASTIRILAN ÖFKE SERBEST KALIYOR

Kabusun ve şifanın zirve noktası ise 28 Ağustos 2026 sabahı saat 06.18’de yaşanacak.

Balık burcunda gerçekleşecek güçlü dolunaya bir de parçalı ay tutulması eşlik edecek.

Zodyakın en hassas, sezgisel ve empati yeteneği yüksek burcu olan Balık’taki bu tutulma, duygusal dünyamızda tam anlamıyla derin bir temizlik başlatacak.

Bu dönemde, bugüne kadar "yok saydığınız", içinize attığınız ve ağlamaktan kaçtığınız tüm bastırılmış gözyaşları ile öfke patlamaları aniden serbest kalabilir.

Astrolog Jetteke van Lexmond, Eylül 2024’ten beri hayatınızda biriken sis bulutunun artık dağılacağını ve okuyucuların radikal kararlar almak zorunda kalacağını belirtiyor. Kendinizi başkaları için feda ettiğiniz ilişkiler, artık taşınamaz hale gelen eski yaşam tarzları bu tutulmayla birlikte geride kalacak.Unutmayın; bu tutulma size zarar vermek için değil, içinizdeki fazlalıkları temizleyip yeni olana yer açmak için geliyor.