Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığı bilgilere göre, Alman şirket Türkiye'ye Çin'deki tesislerinden yarı monte edilmiş otomobiller göndererek burada son montajını yapmayı değerlendiriyor.

ÇİN'DE ÜRETİLECEK, TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA AÇILACAK

İki farklı üretim modeli gündemde. SKD yönteminde araçların ana parçaları yurt dışında hazırlanarak Türkiye'ye gönderiliyor ve son montaj burada yapılıyor. CKD modelinde ise otomobiller daha fazla parçaya ayrılmış kitler hâlinde getirilerek montajın daha büyük bölümü Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Volkswagen'in Çin'deki FAW ortaklığı tarafından geliştirilen Magotan, Jetta ve Audi modellerinin olası seçenekler arasında bulunduğu belirtiliyor. Afrika, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya pazarlarına ihracat ihtimali de gündemde. Ancak modeller ve ihracat planı henüz kesinleşmiş değil.

VOLKSWAGEN İÇİN TÜRKİYE PAZARINDA KALMA HAMLESİ

Türkiye, Volkswagen için yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda önemli bir satış pazarı konumunda. Yerli üretimi destekleyen olası teşvik ve düzenlemelerin, Türkiye'de üretim yapmayan markalar açısından dezavantaj oluşturabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle montaj seçeneği, Volkswagen'in Türkiye pazarındaki konumunu korumaya yönelik bir hamle olarak da görülüyor. Şirket, 2019'da Manisa'da 1,3 milyar avroluk yatırımla yıllık 300 bin araç kapasiteli fabrika kurmayı planlamış, ancak 2020'de projeden vazgeçmişti. Altı yıl sonra yeniden gündeme gelen planın, bu kez Çin'de geliştirilen otomobillerin Türkiye'de monte edilerek farklı pazarlara ulaştırılmasına dayanabileceği belirtiliyor.