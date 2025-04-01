İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Binlerce kişi gözaltına alındı ve çok sayıda genç tutuklandı.

Olup bitenlere sessiz kalan fenomenlere ve ünlülere ise yoğun tepki var.

Ünlü fenomen Gökhan Ünver de sessizliğini koruduğu için boykot edilenlerden biri oldu, binlerce takipçi kaybetti.

Ünver'in bu takipçi kaybını engellemek için bot takipçi satın aldığı iddia edildi.

Ünlü fenomen sessizliğini ise bayram postu için bozdu. Ancak bu postun içeriği kendisini takipten çıkanları ti'ye almak amaçlıydı. Bu hareketi de yine binlerce takipçi kaybına maloldu.

Arka fona kendisiyle ilgili bugüne dek atılan haber manşetlerinin görsellerini yerleştiren Gökhan Ünver, "iyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental" notunu düşmüştü.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Ünver X hesabını tamamen kapatma kararı aldı.