20 yılı aşkın süredir pratisyen hekim olarak çalışan, aynı zamanda TEDx konuşmacısı olan Uzun Yaşam ve Yaşam Tarzı Tıbbi Uzmanı Dr. Alka Patel'in gençleşme tutkusu, neredeyse hayatını kaybettiği bir olayla başladı.

39'uncu yaş gününde, hastalarına ve ailesine gösterdiği yoğun ilgiden dolayı kendi sağlığını ihmal eden Patel, aşırı tükenmişlik nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Organları işlevini yitirmeye başlamıştı.

SONA YAKLAŞIRKEN OYUNU DEĞİŞTİRDİ!

"Çocuklarımı bir daha göremeyeceğimden korktum" diyen Patel, nedeni belirlenemeyen yüksek ateşle ameliyata alındığını ve sonunda "belirsiz kökenli ateş (PUO)" teşhisi konduğunu anlattı.

"Vücudumda kalan cerrahi izler, bana kendime dikkat etmem gerektiğini sürekli hatırlatıyor" diyen Patel'in hayatında bu travmatik deneyim, bir dönüm noktası oldu. Hayatını tamamen yeniden tasarlayan Patel; beslenmesini, hareket alışkanlıklarını, uyku düzenini ve günlük stresle başa çıkma yöntemlerini baştan sona gözden geçirdi.

BİLİMSEL TEMELLİ GENÇLEŞME PROTOKOLÜ

Tıbbi bilgisinden yararlanarak hormon seviyelerini, toksin oranlarını ve inflamasyonu test ettiği; giyilebilir sağlık cihazlarıyla bedeninin tepkilerini ölçtü.

"Bu bir tahmin değil, veriye dayalı bir stratejiydi" diyen Patel, "Temel, Fonksiyonel ve Hedef Odaklı" adlı modelini uyguladığını belirtiyor.

Bu süreçte zihinsel berraklığını artırmak, hücresel sağlığını desteklemek gibi özel hedeflere odaklanan Patel, sağlıkta yeni katmanlar keşfettiğini söylüyor.

DİSİPLİNSİZ YAŞAMDAN BİLİMSEL RUTİNE

Üç çocuk annesi olan Patel, kriz öncesi yaşamını "kaotik" olarak tanımlıyor: Hastalar arasında bisküvi paketleriyle öğün atlamak, uykuyu ihmal etmek, stresle başa çıkamamak...

Bugünse sabahına 1 dakika güneş ışığında durarak ve 10 saniyelik şükran meditasyonuyla başlıyor. Öğünlerinde protein ve lif ön planda. Diş fırçalarken bile baldır egzersizi yapıyor. Kan şekeri takibi için sürekli glikoz monitörü kullanıyor. Her kararı veriyle destekliyor.

İŞTE DR. ALKA'NIN 6 ADIMLIK BİYOLOJİK YAŞ HİLELERİ

1. 1-10 Güneş Senkronu: Sabah ışığında 1 dakika dur, ardından 10 saniye gözlerini kapatıp niyet belirle.

2. 2-20 Güç Yürüyüşü: 2 dakika yürü, ardından 20 saniye sprint yap.

3. 3-30: Su Alışkanlığı: Her 30 dakikada 3 yudum su iç.

4. 4-40: İlgi İfadesi: Günde 4 kişiye 40 saniyelik iltifat et.

5. 5-50 Esneklik Egzersizi: 5 esneme hareketi yap, her biri 50 saniye.

6. 6-60 Nefes Akışı: Her 60 dakikada bir 6 yavaş nefes al.

"Bir şeyin mümkün olması, herkese uygun olduğu anlamına gelmez" diyen Patel, herkesin kendi bedenini tanıyarak hareket etmesini öneriyor...