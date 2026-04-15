Bir dönem evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, uzun süren sessizliğini bozdu. Özel hayatıyla gündem olan Gürdal, yaptığı paylaşımla yeni bir ilişkiye başladığını açıkladı.

SÜRPRİZ AŞK

Daha önce Kemal Ayvaz ile evliliğini sonlandıran Gürdal, boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla merak uyandırmıştı. Bir süredir hayatında kimse olmadığı bilinen fenomen isim, bu kez sürpriz bir paylaşım yaptı.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından sevgilisiyle el ele olduğu bir fotoğraf paylaşan Gürdal, kalp emojisiyle birlikte ilişkisinin sinyalini verdi.

Paylaşımına romantik bir not da ekleyen Gürdal, yeni ilişkisini açıkça ilan ederken, geleceğe dair mesajlarıyla dikkat çekti.





"GELECEK TÜM YAŞLARIMIZDA BİRLİKTE OLALIM"

Esra Erol ve Zuhal Topal’ın programlarına katılarak gelin adayı olarak hafızalara kazınan Hanife yeni aşkı ile yayınladığı fotoğrafa: 'Sevgilim inan, seninle bir ülke yeniden kurulur. İyi ki doğdun, iyi ki benim sevgilim oldun. Seni seviyorum kalbim. Gelecek tüm yaşlarımızda birlikte olalım.' notunu düştü.



