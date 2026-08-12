Ortega’nın yeni görüntüleri, Esquire için verdiği röportajın ardından hızla yayıldı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı genç oyuncunun önceki görüntülerine kıyasla oldukça zayıfladığını belirterek endişelerini dile getirdi. Bazı takipçileri değişimin özellikle yüzünde ve vücut yapısında belirgin olduğunu söyledi.

BİR YIL ÖNCEKİ HALİYLE KARŞILAŞTIRILDI

Oyuncunun 2025 ve 2026 yıllarına ait görüntülerinin yan yana paylaşılması değişimi daha da gündeme taşıdı. Kısa sürede yayılan karşılaştırmaların ardından Ortega’nın neden bu kadar zayıfladığına ilişkin çeşitli yorumlar yapılmaya başlandı. Ancak oyuncu, mevcut görüntüsünün herhangi bir kilo verme yöntemi veya ilaçla bağlantılı olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

Ortega’nın aynı dönemde çocuk oyunculuk yıllarıyla ilgili yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. Sekiz yaşından itibaren setlerde bulunan oyuncu, çocukken kimseye yük olmamak için zaman zaman bütün gün yemek yemeden ve su içmeden çalıştığını anlattı. Ortega, geçmişe baktığında kendisine yeterince dikkat etmemesinin hata olduğunu düşündüğünü söyledi.

HAYRANLARI ENDİŞELENDİ

Yeni görüntülerinin ardından çok sayıda hayranı Ortega’nın sağlığı konusunda endişesini dile getirdi. Bununla birlikte oyuncunun geçmişte anlattığı beslenme alışkanlıklarının bugünkü görünümüyle bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ortega cephesinden de son dönemdeki kilo değişimine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Wednesday ile kariyerinin en büyük çıkışlarından birini yakalayan Ortega’nın bir yıl içindeki fiziksel değişimi ise sosyal medyada yapılan karşılaştırmalarla magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.