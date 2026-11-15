Litvanya Savunma Bakanlığı, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada iki adet UH-60M Black Hawk genel maksat helikopterinin daha teslim alındığını duyurdu. Böylece 2020 yılında ABD ile imzalanan anlaşma kapsamında sipariş edilen dört helikopterin tamamı ülkeye ulaşmış oldu. Yeni hava araçlarının Litvanya'nın askerî operasyonlarının yanı sıra acil müdahale faaliyetlerinde de kullanılması planlanıyor.

232 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Litvanya, dört adet UH-60M Black Hawk helikopterinin tedariki için 2020 yılında ABD hükümetiyle anlaşma imzaladı. Helikopterlerin yanı sıra ek donanımlar, yedek parçalar, personel eğitimi, bakım, onarım ve lojistik destek hizmetleri de anlaşma kapsamına alındı.

Tedarik programı için Litvanya yaklaşık 232 milyon dolar kaynak ayırırken ABD hükümeti de 30 milyon dolarlık finansal destek sağladı. Proje kapsamında Litvanyalı pilotların eğitimleri ABD'de gerçekleştiriliyor. Ayrıca helikopterlerde kullanılacak daha yeni nesil ekipmanların satın alınması için ek kaynak ayrıldı.

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, Black Hawk helikopterlerinin ABD ve NATO müttefikleriyle askerî iş birliğini güçlendireceğini belirtti. Kaunas, aynı helikopterleri kullanan ülkelerin ortak operasyonlarda daha hızlı ve koordineli hareket edebileceğini ifade etti.

4 TONUN ÜZERİNDE YÜK TAŞIYABİLİYOR

ABD üretimi UH-60M Black Hawk helikopterleri, iki adet General Electric T700-GE-701D turboşaft motoruyla çalışıyor. Yaklaşık 4 bin 80 kilogram harici yük taşıma kapasitesine sahip olan helikopterler, yardımcı yakıt tanklarıyla 1.300 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor.

Yaklaşık 5 bin 800 metre hizmet tavanına sahip UH-60M modelinde dijital kokpit ve gelişmiş seyrüsefer sistemleri bulunuyor. Gece ve gündüz görev yapabilen helikopterler, zorlu hava koşullarında ve farklı arazi şartlarında kullanılabiliyor.

Yeni helikopterler, askerî birliklerin hızlı şekilde taşınması, hava desteği ve yaralı personelin tahliyesi gibi görevlerde kullanılacak. Ayrıca arama kurtarma operasyonları, yangın söndürme faaliyetleri ve organ nakli için gerekli acil taşımacılık hizmetlerinde de görev alabilecek.