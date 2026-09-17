Yemen'de İran destekli Husilerin füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği taarruz, hükümet yanlısı güçlerin gece saatlerinde güneye çekilmesine neden oldu.

Bölgedeki stratejik noktalardan Mokha Limanı'nı ele geçiren Husiler, Babülmendep Boğazı'na doğru ilerleyerek kritik deniz yolu üzerindeki denetimini artırdı.

Çatışmaların ardından Ulusal Direniş Güçleri bünyesindeki bazı savaşçıların silahlarını gömdüğü ya da sattığı, yerinden edilmiş sivillerin arasına karışarak Aden ve Taiz gibi güney vilayetlerine sığındığı bildirildi.

Geri çekilen milislerden biri olan Hassan, "Çoğu çalışma arkadaşımızın çoktan kaçtığını fark ettik. Aynı gece Mokha'yı terk etmekten ve geri çekilmekten başka seçeneğimiz yoktu. Liderlerimizin çoktan kaçtığını ve savaşın kurbanları olarak bırakıldığımızı gördüğümüzde Aden'e doğru kaçtık" dedi.

Bir diğer milis Rami ise komutanlarının kaçtığını geç fark ettiklerini belirterek, "Biz cephe hattında savaşırken arkamızdan bizi destekleyen kimse yoktu" ifadelerini kullandı.

HUSİLERİ KÜÇÜMSEDİLER, PİŞMAN OLDULAR

Analistler, anti-Husi ittifakının Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerini çekmesi ve Güney Geçiş Konseyi'nin dağılmasıyla büyük yara aldığını vurguladı.

Chatham House uzmanı Farea al-Muslimi; ilişkilerde eksiklik, karşı tarafı küçümseme, istihbarat eksikliği, kötü koordinasyon ve zayıf iletişim sistemine dikkat çekti.

Al-Muslimi "Hükümetin silah ve kapasite anlamında sahip olduğu şeylerin, Husilerin yedi veya dokuz yıl önce sahip olduğu şeyler olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Muslimi, Husilerin operasyonlarını İran'dan akaryakıt ithalatı, gümrük vergileri, telekomünikasyon ve uyuşturucu kaçakçılığı ağlarıyla finanse ettiğini belirtti.

Husilerin ilerleyişi, savaştan çekilmek isteyen Suudi Arabistan’ı son yılların en büyük kriziyle yüz yüze bıraktı.

Bölgedeki gelişmeler ham petrol fiyatlarını Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyeye taşırken, Suudi Arabistan ordusu son bir haftada Husi mevzilerine 300'den fazla hava saldırısı düzenledi.

Husilerin Temmuz ayında Suudi Arabistan limanlarına abluka ilan ederek ateşkesi bozduğu, Suudi yönetimine havalimanı ve liman trafiğine izin verilmesi, maaşların ödenmesi ve petrol gelirlerinden pay aktarılması yönünde baskı yapıyor.

Crisis Group Yemen analisti Ahmed Nagi, "Suudi Arabistan'ın masada iyi seçenekleri yok. Siyasi bir yoldan gidebilirler ancak bu seçenek bile çok maliyetli olacak çünkü daha zayıf bir konumdan müzakere edecekler. Husiler taleplerini artıracak çünkü daha fazla bölgeyi kontrol ediyorlar; bu onlar için büyük bir zafer ve Suudilerle yapılacak her türlü siyasi anlaşmaya yansıtılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

YÜZ BİNDEN FAZLA KİŞİ SAVAŞTAN KAÇIYOR

Çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ülkede derinleşen insani krizi daha da ağırlaştırdı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ay başından bu yana en az 125 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

42 milyon nüfuslu Yemen'de yaklaşık 5 milyon kişi halihazırda yerinden edilmiş durumdayken, ülke nüfusunun neredeyse yarısı şiddetli gıda güvensizliği çekiyor.

Çatışmalar nedeniyle ailesiyle birlikte tekrar kaçmak zorunda kalan Khawla Hael, "Yeterli gıda veya suya erişimimiz yoktu ama en azından güvenli bir bölgedeydik ve güvenli, özgür bir şekilde uyuyup yaşayabileceğimiz bir çadırımız vardı.

Ancak geçen haftaki şiddetli çatışmalar bizi her şeyi geride bırakarak kaçmaya zorladı. Eğer işler böyle devam ederse —her gün yerinden edilmiş aileler gelirken yardım edecek hiçbir kuruluş olmazsa— açlıktan ölebiliriz" dedi.

Bölgede çatışmaların kıyı boyunca ve Taiz şehrinin güney ile batısında, ağırlıklı olarak Islah hareketine bağlı hükümet yanlısı güçlerin direnişiyle devam ettiği aktarıldı.