MasterChef Türkiye'de Hasan Alp'in yarışmaya veda etmesi, yakın arkadaşı Armağan'ı derinden etkiledi. Arkadaşının vedasıyla kendi geçmişindeki acı bir kaybı hatırlayan Armağan, dedesiyle yaşadığı son anları ve onun ölüm haberini aldığı günü anlattı.

“DEDEM HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK YARALARDAN BİRİDİR”

Dedesinin hayatındaki en büyük yaralardan biri olduğunu söyleyen Armağan, onun kıymetini geç anladığını ve erken kaybettiğini belirtti. Ailesinin geçmişine ilişkin de konuşan yarışmacı, dedesiyle başlangıçta aralarında mesafe olduğunu anlattı.

Armağan, dedesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Benim dedem hayatımdaki en büyük yaralardan biridir. Kıymetini çok geç anlayıp erken kaybettiğim insandır. Bulgaristan'dan göçmüşler, annem doğmuş. Ardından bazı yersiz dedikodular sonucunda babasının onu hiç sevmediğini düşünmüş. Bu yüzden 35-40 yaşına kadar uzak durmuş. Doğal olarak ben de uzak durdum. Ondan sonra dedemle tanışmak nasip oldu. Sosyal tesislerde vakit geçirmeyi çok severdim onunla. Orada da çok sevilirdi, kimseyi aç bırakmazdı. On numara bir adamdı.”

PARKİNSON, KOAH VE ALZHEİMER İLE MÜCADELE EDİYORDU

Dedesinin son dönemlerinde bakımına yardımcı olduğunu anlatan Armağan, onun hastalıkları nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi. Yarışmacı, “Son zamanlarında onu ben tıraş ederdim, berbere gidemezdi. Parkinson, KOAH ve Alzheimer birleşmişti en son. Tek hatırladığı kişi de bendim” dedi.

Dedesini son kez gördüğü günü de anlatan Armağan, okula gitmek üzereyken dedesinin fenalaştığı haberini aldığını belirtti. İki gün sonra ise okuldayken ölüm haberini öğrendiğini söyledi.

“HEM KENDİM HEM HASAN İÇİN YARIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Hasan Alp'in vedasının kendisine dedesini kaybettiği günü hatırlattığını belirten Armağan, arkadaşının kıymetini daha erken anladığını söyledi. Yarışmadaki mücadelesini hem kendisi hem de Hasan için sürdüreceğini ifade eden yarışmacı, “Sonu böyle olsun istemezdim. Aramıza biraz mesafe girecek” dedi.

Hasan Alp de yakın arkadaşına seslenerek, “Armağan dostum oldu, hakkını helal et” ifadelerini kullandı.