Gıda alışverişi yaparken ambalajların üzerinde sıkça karşılaştığımız "son kullanma tarihi" ve "tavsiye edilen tüketim tarihi" ifadeleri, çoğu zaman birbirinin yerine kullanılarak büyük bir yanılgıya yol açıyor.

Bu iki etiket arasındaki farkı doğru anlamak, hem gıda güvenliğimizi garanti altına almak hem de küresel bir sorun olan gıda israfını en aza indirmek açısından son derece önemlidir.

Gıdaların çok uzun süre saklanması veya yanlış sıcaklıklarda depolanması, ciddi bakteri oluşumlarına ve gıda zehirlenmelerine kapı aralayarak gerçek tehlikeler oluşturur.

Bazı ürünler zamanla sağlık riski oluşturacak şekilde bozulduğu için, bu etiketler arasındaki fark hayati bir önem taşır: Son kullanma tarihi doğrudan gıda güvenliğiyle ilgiliyken, tavsiye edilen tüketim tarihi ise gıda kalitesiyle ilgilidir.

SON KULLANMA TARİHİ NEDİR?

Bu etiket tamamen güvenlik ile ilgilidir ve tüketicilerin uyması gereken en kritik tarihtir. Gıda güvenliği otoriteleri bu konuda çok net bir uyarıda bulunuyor:

"Son kullanma tarihinden sonra, görünüşü ve kokusu iyi olsa bile, yiyecekleri asla yemeyin, çünkü sizi çok hasta edebilir."

Son kullanma tarihi etiketinde gün ve ay olarak tarih belirtilir ancak net bir tüketim saati yer almaz.

Uzmanlar, gıdanın (pişirilmediği veya dondurulmadığı sürece) belirtilen son kullanma tarihinin son günü gece yarısına kadar tüketilebileceğini, ancak bu süre dolduktan sonra kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini önemle vurguluyor.

Bu etiket; et ürünleri veya salatalar gibi mikrobiyolojik açıdan çabuk bozulabilen gıdalarda yaygın olarak bulunur.

DOĞRU SAKLAMA KOŞULLARI TARİHİN GÜVENCESİDİR

Bir ürünün son kullanma tarihine kadar güvenle saklanabilmesi ve bu tarihin geçerliliğini koruması, tamamen ambalaj üzerinde yer alan doğru saklama talimatlarına uyulmasına bağlıdır.

Gıda güvenliği uzmanları, gıdaların ömrünü doğru yönetmek konusunda şu kritik ipuçlarını paylaşıyor:

Pişirme Zaman Kazandırır: Yiyeceği son kullanma tarihinden önce pişirmek, gıdadaki tüm patojenleri öldürür ve size onu tüketmek için biraz daha zaman tanır.

48 Saat Kuralı: Pişirdiğiniz yiyecekleri en fazla 48 saat içinde tüketmeli veya daha sonra yemek üzere dondurmalısınız.

Etiketleme Yapın: Yiyecekleri dondurursanız, paketin üzerine ne olduğunu ve dondurulduğu tarihi mutlaka etiketleyin.

Tarih Geçtikten Sonra Risk Almayın: Son kullanma tarihi geçtikten sonra yiyeceği kesinlikle yemeyin, pişirmeyin veya dondurmayın.

TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ NEDİR?

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi, güvenlikten ziyade gıda kalitesi ile ilgilidir. Bu etiketleme genellikle dondurulmuş gıdalarda, kurutulmuş gıdalarda, konserve yiyeceklerde ve peynirlerde bulunur.

Bir ürünün tavsiye edilen tüketim tarihi geçtiğinde, o ürün doğrudan "sağlığa zararlı" veya "yenilemez" hale gelmez.

Gıda hâlâ güvenle tüketilebilir durumda kalır; ancak üreticinin vaat ettiği en iyi halini, yani ideal lezzetini, kokusunu veya dokusunu kaybetmiş olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, tavsiye edilen tüketim tarihinin tüketiciye sunduğu bu esneklik, ancak gıda ambalaj üzerindeki talimatlara göre doğru şekilde saklanırsa geçerli olacaktır.