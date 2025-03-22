Waitrose süpermarketi, bazı gıda ürünlerini geri çağırdığını duyurdu ve müşterilerine bu ürünleri iade etmeleri çağrısında bulundu. Daily Express'te yer alan habere göre, hem Waitrose'un kendi web sitesinde hem de Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yayımlanan açıklamalarda, geri çağrılan ürünlerin "yenmesi güvenli olmayan" ürünler olduğu açıklandı.

Waitrose & Partners, Essential Waitrose & Partners deniz ürünleri çubuklarını geri çağırıyor çünkü bu ürün yanlış bir son kullanma tarihiyle etiketlenmiş duumda. FSA'ya göre, yanlış tarih ürünün güvenli bir şekilde tüketilmesi açısında sorun oluşturuyor.

ÜRÜN BİLGİSİ

"Essential Waitrose & Partners Deniz Ürünleri Çubukları" ürünü FSA, bu ürünün yanlış bir son kullanma tarihiyle etiketlendiğini ve gerçek son kullanma tarihinin 5 Ekim 2024 olduğunu belirtti. Bu nedenle, 5 Ekim'den sonraki tarihli ürünlerin tüketilmesi güvenli değil. Waitrose, müşterilerine bu ürünü tüketmemelerini ve yerel şubelerine iade ederek para iadesi almalarını açıkladı. Market, yaşanan aksaklıktan ötürü özür dileyerek, gıda güvenliği ve ürün kalitesi konusunda en yüksek standartlara bağlılıklarının sürdüğünü vurguladı.