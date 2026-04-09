Hazine ve Maliye Bakanlığı, devletin elindeki gayrimenkulleri satmak için yoğun bir mesai içine girdi. Bakanlığa bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere çeşitli illerde bulunan 15 ayrı parseldeki arsa ve araziyi satmak için ihale açtı.

ŞİLE HEDEFTE

ÖİB’in yeni listesinde Antalya’da seralar, İstanbul Şile’de orman yanı tarla ve arsalar, Ankara’nın merkezi Kızılay Sağlık Sokakta komple apartman da yer alıyor. Satış ihaleleri 28 Nisan’da başlayacak 6 Mayıs’ta tamamlanacak. Geçici teminat bedeli 142 milyon lirayı aşan kupon arsalardan toplamda 5 milyar liraya yakın gelir bekleniyor. Özelleştirilecek alanlar arasında Datça’daki Hastane Altı Plajı’na bağlanan arazi de bulunuyor. ÖİB’in gayrimenkul satışlarında İstanbul’un Şile ilçesi adeta liste başı oldu. En son Atatürk Ormanı’nın yakınındaki yeşil alanı alıcılara sunan ÖİB, İstanbul Şile’de ormanın yanı başındaki 1018 metrekare arsayı satışa çıkardı. İstanbul’da ayrıca Kemerburgaz’da toplam 17 bin 678 metrekare büyüklüğündeki 5 parsel bütün halinde, 7 bin 518 metrekare arsa da ayrı olarak satılacak.

Son dönemde Antalya’da kamuya ait sera alanlarını satmaya başlayan ÖİB, yine biri Alanya, ikisi Muratpaşa Zümrütova’da toplam 3 sera alanını satış listesine koydu. İçerisinde evlerin de olduğu sera alanlarının toplam büyüklüğü 30 dönümü aşıyor. Satış yoluyla özelleştirilecek gayrimenkullerin arasına Aydın Didim’den 3 arsa da eklendi. Orman kıyısında bulunan 3 ayrı parseldeki arsaların toplam büyüklüğü 21 bin metrekare.

Halk özelleştirmeye tepki gösterdi

- Muğla’nın Datça ilçesine bağlı İskele Mahallesi’ndeki eski hastane olarak bilinen toplam 5 bin 174 metrekarelik arazinin özelleştirilmesine, vatandaşlar ve siyasiler tepki gösterdi. Kamu arazisinin özelleştirilmek istenmesine yönelik 5 Nisan’da yapılan basın açıklaması ve eylemde CHP Muğla örgütü ve sivil toplum temsilcileri, “Burası bir arsa değil, halkın yaşam alanı” dedi. Bölge halkı süreci yakından takip ediyor. Hastanenin bulunduğu alan doğal güzelliğiyle göreni kendine hayran bırakan halk plajına açılıyor.