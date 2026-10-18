Şampiyonlar Ligi'nde alınan dramatik Roma galibiyetinin ardından gözlerin çevrildiği Jose Mourinho, LaLiga'da oynanacak Sevilla karşılaşması öncesinde Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcunun antrenman ve maç performansını öven deneyimli teknik adam, Arda'ya Sevilla karşısında ilk 11'de görev

vereceğinin güçlü sinyalini verdi:

"Arda çok çalışıyor. Bazen bu kadar çabanın hakkını teslim etmekte zorlanıyorum. Olumsuz bir durum olduğunda suçlanacak biri mutlaka bulunuyor ancak olumlu durumlar hep şansa bağlanıyor. Arda çok yetenekli bir futbolcu; sahada birçok farklı mevkide oynayabilecek meziyetlere sahip. Kendisinden ve ortaya koyduğu performanstan çok memnunum."

ROMA MAÇI İSPANYA'DA OLAY OLMUŞTU

İspanyol basını, Mourinho'nun bu açıklamalarının ardından bu akşam saat 22.00'de başlayacak Sevilla mücadelesinde Arda Güler'in sahaya ilk 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakıyor.

Devler Ligi'nde Roma deplasmanında 3-1 geriye düşen Real Madrid, Arda Güler'in oyuna dahil olmasıyla hücumda hareketlenmiş ve tarihi bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı. Ancak İspanya'da mücadelenin skorundan ziyade Mourinho'nun milli yıldızı kulübede oturtma tercihi manşetleri süsledi.

İspanyol spor medyasının Mourinho'ya yönelik sert tepkileri şu değerlendirmelerle öne çıkmıştı:

Diario AS: Gazete, Arda'nın bu sezon ilk 11 başladığı karşılaşmalarda takımın kreatif gücünü tek başına sırtladığını vurgulayarak, "Arda bu sezon orta sahada takımı yönlendiren, yaratıcılık krizini çözen tek isimdi. Mourinho’nun Roma deplasmanında daha fiziksel bir orta saha tercih ederek onu yedek bırakması, takımın pas istasyonunu ve ana yaratıcı gücünü doğrudan kulübeye hapsetmek anlamına geliyor" eleştirisinde bulundu.

365Scores İspanya: Yapılan analizde, "Arda Güler, sezon başından bu yana Real Madrid'in en iyi 3 oyuncusundan biri. Ancak Mourinho; Mbappe, Vinicius ve Bellingham gibi büyük yıldızları kulübeye çekmeye cesaret edemediği için yine taktiksel faturayı Arda Güler'e kesti ve onu kolay hedef olarak gördü. Yan Diomande tercihi tamamen direkt bir oyun içindi ancak bu hamle Madrid'i yaratıcılıktan tamamen mahrum bıraktı" ifadeleri kullanıldı.

Katalan Medyası (Mundo Deportivo ve Sport): Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen yayın organları da kararı eleştirerek manşetlerine "Madrid'in Sahada Fark Yaratan Tek İsmi Kulübede" başlığını taşıdı.