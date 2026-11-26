Galatasaray, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu'nun geleceği için oyuncunun temsilcisi ve ailesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Habertürk'ün haberine göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Fransız orta sahadan vazgeçmiş değil. Kulüp, satın alma maddesinde şart olarak yer alan maç sayısını artırmak istiyor. Dostane geçen görüşmede hem kulübün hem de oyuncunun lehine olabilecek seçenekler ele alındı.

Oyuncu tarafı da Ugochukwu'nun daha fazla süre almasını istiyor ve maç sayısının artırılması teklifine çok soğuk bakmıyor. Ancak haberde bu konuda varılmış bir anlaşma yer almıyor.

9 MAÇTA 140 DAKİKA

Ugochukwu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 9 maçta toplam 140 dakika sahada kaldı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı yapamadı.

Sarı-kırmızılıların 3 milyon pound karşılığında kiraladığı Ugochukwu'nun sözleşmesinde 22,5 milyon poundluk satın alma opsiyonu bulunuyor.