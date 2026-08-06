ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) bir uçak gemisinden havalanan F-35C savaş uçağına ait yayınladığı görüntüler, uçakların dış kaplamasındaki korozyon ve yıpranma benzeri renk değişimlerini gözler önüne serdi.

Defense Express'in haberine göre, ilk bakışta paslanmış ve gizlilik sağlayan özel kaplaması soyulmuş gibi duran F-35C'lerin bu görünümü, aslında agresif deniz ortamı ile zorlu hava koşullarının yol açtığı normal bir renk değişiminden kaynaklanıyor.

200 günden uzun süredir limana yanaşmayan ve İran'a yönelik operasyonlarda aktif rol alan USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde konuşlanan savaş uçakları, uzun süreli seyir ve aralıksız görev şartlarından doğrudan etkileniyor.

Uzmanlar, bu tür görsel değişimlerin büyük oranda kozmetik nitelikte olduğunu, uçakların gizlilik (stealth) niteliklerini ya da fiziksel bütünlüklerini olumsuz etkilemediğini ifade ediyor.

Deniz şartlarındaki korozyon riskine karşı üretici firma Lockheed Martin, özel koruma programları ve güçlendirilmiş bakım prosedürlerinin devreye alındığını belirtiyor. Benzer bir durumun daha önce Orta Doğu’da görev yapan F-15E savaş uçaklarında da yaşandığı ve ABD Hava Kuvvetlerinin olayın yalnızca kozmetik bir etki olduğunu bildirdiği hatırlatılıyor. Ancak bu görüntüler sosyal medyada F-35'lerin 'mükemmel savaş uçağı' algısının tartışılmasına neden oldu.