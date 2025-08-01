Antalya’da geçmişte çiftliğinde çalıştığı Ömer Sıcak’ın kızı A.S. (24) ile kısa bir gönül ilişkisi yaşayan Seyit Talay (27) ve aile arasında hem genç kızdan ayrılması hem de alacak sebebiyle husumet çıktı. Bir gün aracıyla A.S.’nin evinin önünden geçen Talay ile eski sevgilisi, kardeşleri ve babası Sıcak arasında tartışma çıktı.

KİMİ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

Sert bir sopa darbesiyle başı yarılan genç, o kargaşada acımasızca bıçaklandı. Olay yerine gelen polisin “Seni kim bıçakladı?” sorusuna cevaben “Ömer Sıcak” diyen Talay, son nefesini verdi.

Sıcak’ın tutuklu, kızları A.S. ile D.S.’nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Hakim karşısına çıkarılan Ömer Sıcak ve kızı A.S. “Kendini bıçaklamış olabilir ya da Seyit’i kendi babası bıçaklamıştı” diye savundu. Seyit Talay’ın ailesi ise “Bu nasıl iftira” diye söylenenlere isyan etti.