Kardashian-Jenner ailesinin gündemden düşmeyen isimlerinden Kylie Jenner, bu kez Instagram paylaşımıyla magazin dünyasının dikkatini çekti. Tercih ettiği iddialı kıyafet ve verdiği pozlarla öne çıkan ünlü yıldızın son görüntüleri, estetik operasyon söylentilerini yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Jenner, derin göğüs dekolteli korse üstü ve vücudunu saran dar pantolonuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Paylaşımın ardından ünlü ismin görünümündeki değişiklikler hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

İKİNCİ KEZ GÖĞÜS ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

Kylie Jenner hakkında ortaya atılan estetik iddiaları, geçtiğimiz hafta sonu Los Angeles'ta gerçekleştirilen LACMA Art+Film Gala etkinliğinin ardından da konuşulmuştu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Jenner'ın olası ameliyat izlerini gizlediğini ileri sürerek yeniden göğüs estetiği yaptırmış olabileceğini iddia etti. Son paylaşımıyla birlikte bu söylentiler yeniden gündeme geldi.

Ancak ünlü yıldızın ikinci kez operasyon geçirdiğine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi veya kendi tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

GÖĞÜS ESTETİĞİYLE İLGİLİ DETAYLARI KENDİSİ PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Kylie Jenner, geçmişte hakkında çıkan estetik iddialarına ilişkin sessizliğini bozmuş ve 2025 yılında göğüs estetiği operasyonunun ayrıntılarını açıklamıştı.

Ünlü isim, ameliyatında 445 cc implant kullanıldığını belirterek operasyonuna dair bilgileri takipçileriyle paylaşmıştı. Jenner'ın son görüntüleri ise estetik tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden oldu.