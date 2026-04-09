Galatasaray'ın başında 3 sene üst üste şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, birçok kulübün radarına takıldı.

Igor Tudor'la yolları ayıran Tottenham'ın Okan Buruk için nabız yokladığı ancak tecrübeli çalıştırıcının şampiyonluk yarışı vermesi nedeniyle teklifi reddettiği iddia edilmişti. İngiliz ekibi, daha sonra De Zerbi'yi takımın başına getirmişti.

İTALYA İHTİMALİ DE MASADA

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Okan Buruk bu kez Suudi Arabistan Pro Lig'in son şampiyonu Al Ittihad'ın yakın takibinde. Suudi kulübünde teknik direktör Sergio Conceicao ile önümüzdeki haftalarda resmen yolların ayrılabileceği ve Okan Buruk'un adaylar arasında olduğu belirtildi.

Haberin detaylarında Okan Buruk'un Lazio ile de adının anıldığı ifade edilirken Maurizio Sarri'nin geleceğine bağlı olarak gelişme yaşanabileceği aktarıldı.